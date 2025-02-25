Лукашенко сказал про расширение сотрудничества с Кувейтом

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 25 февраля, поздравил эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и наследного принца шейха Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха с Национальным днем и сказал про расширение сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении эмиру отметил, что, благодаря решительным и воодушевляющим усилиям, Кувейт успешно двигается вперед по пути реализации стратегического плана «Видение Кувейта 2035», который направлен на поступательную модернизацию экономики, социальной сферы.
Президент Беларуси выразил убеждение в том, что схожесть целей и принципов развития, общее стремление к расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях и далее будут способствовать укреплению отношений между странами на пользу народов.
Александр Лукашенко, поздравляя наследного принца, подтвердил готовность сделать все возможное ради дальнейшего укрепления дружественных отношений Беларуси и Кувейта. Президент уточнил, что с удовольствием вспоминает разговор, состоявшийся на полях саммита мировых лидеров во время климатической конференции в Баку в ноябре 2024 года.
— Наша личная встреча продемонстрировала взаимную заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества и придала дополнительный импульс активизации межгосударственных контактов, — подчеркнул глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности первого зампредседателя Белстата Кухаревич.
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