17 тысяч солдатов-срочников получили кредитные каникулы

Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия с Агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.