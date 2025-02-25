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17 тысяч солдатов-срочников получили кредитные каникулы

На сегодняшний день уже 17 тысяч военнослужащим предоставлены «кредитные каникулы» по основному долгу и вознаграждению на сумму 6,6 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Сайт Минобороны Казахстана

Инициатива оборонного ведомства дает возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы.

Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия с Агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

На основании этих данных кредиторы прорабатывают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности. В период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заемщика.

По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности.