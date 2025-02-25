Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины в будущем

В начале встречи Трамп говорил о дружбе с Макроном, вспомнил о приглашении на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери в прошлом году и назвал Францию «старейшим союзником Америки». После этого президент подчеркнул, что его встреча с Макроном — ~важный шаг на пути прекращения боевых действий на Украине~. Трамп подчеркнул — его французский коллега согласен с ним в нескольких важных вопросах, включая подход к украинскому конфликту. Президент США назвал происходящее «ужасной ситуацией, которая может перерасти в третью мировую войну».