Совбез ООН принял проект резолюции по Украине

Проект документа получил поддержку десяти стран. В их числе постоянные члены Совбеза ООН — РФ, США и Китай. Против резолюции проголосовали лишь пять стран. Пересказываем главные факты из статьи «Ведомостей» о документе.
«Путь к миру» стал первым с 27 февраля 2022 года документом по Украине, который удалось принять в ООН. Он призывает к завершению конфликта и установлению мира. До этого все поступившие в Совбез резолюции не утверждались, так как на документ накладывали вето.
Резолюция «Путь к миру» состоит всего лишь из трех абзацев. Первый из них выражает «скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между РФ и Украиной».
Во втором указывается на роль ООН. В частности, упоминается, что главной целью Организации Объединенных Наций является «поддержание международного мира и безопасности и мирное разрешение споров».
В заключении говорится, что Совбез ООН «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира между Украиной и РФ».
В документе нет осуждения России и формулировок, касающихся укрепления украинского суверенитета, а также объяснений необходимости сохранения территориальной целостности страны.