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Совбез ООН принял проект резолюции по Украине

Резолюцию, призывающую к миру на Украине, в Совет безопасности внесли США. Документ «Путь к миру» уже назвали необычайно мягким для России. При этом никто из постоянных членов Совбеза не наложил на него вето.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Проект документа получил поддержку десяти стран. В их числе постоянные члены Совбеза ООН — РФ, США и Китай. Против резолюции проголосовали лишь пять стран. Пересказываем главные факты из статьи «Ведомостей» о документе.

«Путь к миру» стал первым с 27 февраля 2022 года документом по Украине, который удалось принять в ООН. Он призывает к завершению конфликта и установлению мира. До этого все поступившие в Совбез резолюции не утверждались, так как на документ накладывали вето.

Резолюция «Путь к миру» состоит всего лишь из трех абзацев. Первый из них выражает «скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между РФ и Украиной».

Во втором указывается на роль ООН. В частности, упоминается, что главной целью Организации Объединенных Наций является «поддержание международного мира и безопасности и мирное разрешение споров».

В заключении говорится, что Совбез ООН «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира между Украиной и РФ».

В документе нет осуждения России и формулировок, касающихся укрепления украинского суверенитета, а также объяснений необходимости сохранения территориальной целостности страны.

С начала украинского конфликта подготовлены и приняты 6 резолюций Генассамблеи ООН, необязательных к исполнению. Они осуждали действия России и содержали требования вывода российских войск с территории Украины.
ООН
дипломатия