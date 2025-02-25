WP: Белый дом разрешил чиновникам игнорировать письма Илона Маска

По данным WP, Управление кадровой службы (ОРМ) США уведомило, что ведомства должны предоставить отчетность, но уточнило, что руководители могут сделать исключения для отдельных сотрудников. При этом об исключениях и его причинах нужно будет проинформировать OPM. Оно подчеркнуло, что «решение о том, какие действия предпринимать, остается за руководством» ведомств.
Трамп после принятия присяги в конце января учредил DOGE и назначил его главой Илона Маска. В конце прошлой недели тот предложил американским государственным служащим отправить отчет о проделанной работе, пригрозив за невыполнение указа увольнением. The New York Times сообщала, что руководство нескольких ведомств, включая ФБР, Пентагон и Госдеп, приказало подчиненным не отвечать на требование главы DOGE.