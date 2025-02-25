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Австралия ввела санкции против нескольких белорусских предприятий

К третьей годовщине начала вооруженного конфликта в Украине Австралия приняла самый крупный за все эти годы пакет антироссийских санкций. Туда вошли семь белорусских компаний. Еще одно предприятие попало в санкционные списки Канады.

Источник: pinterest.com

Так, австралийские власти добавили в свои санкционные списки: «БелОМО», «Пеленг», КБ «Дисплей», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», НИИ ЭВМ, Минский научно-исследовательский приборостроительный институт, а также Оршанский авиаремонтный завод.

Под санкции Канады попал крупнейший отечественный логистический оператор «Белмагистральавтотранс».

В 2024 году Австралия ввела санкции против холдинга «Горизонт», ОАО «ВОЛАТАВТО» и ОАО «Планар». Канада и Великобритания уже в начале 2025 года ввели санкции против 10 белорусских предприятий.

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