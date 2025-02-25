Кочанова пришла на доклад к Лукашенко со стихами с избирательного участка

Глава Совета Республики Наталья Кочанова 25 февраля пришла на доклад к президенту Беларуси Александру Лукашенко со стихами с одного из избирательных участков. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что председатель Совета Республики уже во Дворце Независимости. Глава государства заслушает ее доклад.
«И не с пустыми руками. Стихи для Первого», — уточнили в телеграм-канале.
Кочанова передаст Лукашенко стихи с одного из избирательных участков. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Отмечается, что стихи для президента Беларуси Кочановой передали во время выборов на одном из избирательных участков. Глава Совета Республики оценила их и решила передать главе государства.
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