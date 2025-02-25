У Агентства статистики Узбекистана появился новый руководитель — что о нем известно

Трудовую деятельность Хамраев начал в Министерстве экономики Узбекистана. В системе Центрального банка работал с 2008 года. С 2020 года Хамраев занимал должность заместителя председателя Центрального банка, курируя работу по направлениям связей с общественностью и коммуникационной политике, денежно-кредитной политики, монетарных операций, статистики и исследований, финансовой стабильности, внутреннего аудита и соответствия.