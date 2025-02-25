У Агентства статистики Узбекистана появился новый руководитель — что о нем известно

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Директором Агентства по статистике назначен Бехзод Хамраев, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Соответствующий указ подписал глава республики.
«Указом Президента Республики Узбекистан Хамраев Бехзод Сайлихонович назначен на должность директора Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан», — написал Асадов в своем Telegram-канале.
Бехзод Хамраев родился в 1983 году в Бухарской области. Он окончил Ташкентский государственный экономический университет и Национальный институт политических наук Японии. Имеет степень магистра по эконометрике и статистике.
Трудовую деятельность Хамраев начал в Министерстве экономики Узбекистана. В системе Центрального банка работал с 2008 года. С 2020 года Хамраев занимал должность заместителя председателя Центрального банка, курируя работу по направлениям связей с общественностью и коммуникационной политике, денежно-кредитной политики, монетарных операций, статистики и исследований, финансовой стабильности, внутреннего аудита и соответствия.