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У Агентства статистики Узбекистана появился новый руководитель — что о нем известно

До назначения Бехзод Хамраев занимал должность заместителя председателя Центрального банка республики.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Директором Агентства по статистике назначен Бехзод Хамраев, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Соответствующий указ подписал глава республики.

«Указом Президента Республики Узбекистан Хамраев Бехзод Сайлихонович назначен на должность директора Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан», — написал Асадов в своем Telegram-канале.

Бехзод Хамраев родился в 1983 году в Бухарской области. Он окончил Ташкентский государственный экономический университет и Национальный институт политических наук Японии. Имеет степень магистра по эконометрике и статистике.

Трудовую деятельность Хамраев начал в Министерстве экономики Узбекистана. В системе Центрального банка работал с 2008 года. С 2020 года Хамраев занимал должность заместителя председателя Центрального банка, курируя работу по направлениям связей с общественностью и коммуникационной политике, денежно-кредитной политики, монетарных операций, статистики и исследований, финансовой стабильности, внутреннего аудита и соответствия.