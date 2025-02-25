В Грузии назвали отказ от санкций против России историческим решением

«Это (отказ вводить антироссийские санкции — ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии — ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — заявил премьер журналистам.
По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение.
В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.