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В Грузии назвали отказ от санкций против России историческим решением

ТБИЛИСИ, 25 фев — РИА Новости. Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Источник: Reuters

«Это (отказ вводить антироссийские санкции — ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии — ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — заявил премьер журналистам.

По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение.

В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.

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