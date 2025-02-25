Кочанова пришла на доклад к Лукашенко со стихами

Как информирует Telegram-канал «Пул Первого», Наталья Кочанова пришла на доклад не с пустыми руками. Стихи для Первого Наталье Кочановой передали на одном из избирательных участков во время выборов. «Наталья Ивановна оценила и хочет передать письмо адресату», — пишут авторы Telegram-канала.