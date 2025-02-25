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Кочанова пришла на доклад к Лукашенко со стихами

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова пришла на доклад к Президенту Беларуси Александру Лукашенко со стихами, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как информирует Telegram-канал «Пул Первого», Наталья Кочанова пришла на доклад не с пустыми руками. Стихи для Первого Наталье Кочановой передали на одном из избирательных участков во время выборов. «Наталья Ивановна оценила и хочет передать письмо адресату», — пишут авторы Telegram-канала.

Публикация подкреплена фотографией листка со стихотворением. Оно написано на белорусском языке и в том числе содержит такие строки:

"Каб жыла Беларусь,

Каб квiтнеў родны кут,

Ты свой выбар зрабi —.

Пастаў галачку тут.

Абыякiм ня будзь.

Ты да роднай зямлi.

Як на ёй будзем жыць —.

Ты прыйдзi i скажы".

Лукашенко Александр