Кочанова пришла на доклад к Лукашенко со стихами

Как информирует Telegram-канал «Пул Первого», Наталья Кочанова пришла на доклад не с пустыми руками. Стихи для Первого Наталье Кочановой передали на одном из избирательных участков во время выборов. «Наталья Ивановна оценила и хочет передать письмо адресату», — пишут авторы Telegram-канала.
Публикация подкреплена фотографией листка со стихотворением. Оно написано на белорусском языке и в том числе содержит такие строки:
"Каб жыла Беларусь,
Каб квiтнеў родны кут,
Ты свой выбар зрабi —.
Пастаў галачку тут.
Абыякiм ня будзь.
Ты да роднай зямлi.
Як на ёй будзем жыць —.
Ты прыйдзi i скажы".