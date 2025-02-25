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Трамп объяснил, почему закрытие базы США в Греции — фейк

Президент США Дональд Трамп во время брифинга по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном опроверг информацию о ликвидации военной базы США в Греции, которая использовалась для доставки вооружения на Украину.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным греческого портала Hellasjournal, военный объект находится на северо-востоке Греции в городе Александруполис. Трамп объяснил, что сообщения в СМИ о прекращении работы базы являются «некорректными». Сотрудник Министерства обороны уточнил, что база в Греции не является собственностью США. Объект принадлежит Афинам, а американские военные используют его в соответствии с договоренностью об оборонном сотрудничестве. База действительно работает как транспортный хаб, с помощью которого Штаты доставляют вооружение в страны Европы, сообщают «Ведомости».

«Это не американская “база”, которую США могли бы закрыть», — заявил представитель Пентагона.

Ранее греческая газета «Демократия» сообщила о прекращении работы американской базы в Александруполисе. В Афинах военный объект, который занимают американцы, воспринимали как защиту от угроз со стороны Турции.

Трамп Дональд