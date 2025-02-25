Трамп объяснил, почему закрытие базы США в Греции — фейк

По данным греческого портала Hellasjournal, военный объект находится на северо-востоке Греции в городе Александруполис. Трамп объяснил, что сообщения в СМИ о прекращении работы базы являются «некорректными». Сотрудник Министерства обороны уточнил, что база в Греции не является собственностью США. Объект принадлежит Афинам, а американские военные используют его в соответствии с договоренностью об оборонном сотрудничестве. База действительно работает как транспортный хаб, с помощью которого Штаты доставляют вооружение в страны Европы, сообщают «Ведомости».