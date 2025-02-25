В Крыму оценили проект закона о самообороне при проникновении в жилище

«Представьте себе: вы дома в ночное время спите, просыпаетесь от того, что кто-то залез к вам. Не можете сразу проснуться и оценить нормально ситуацию… Вы должны свет включить и рассматривать, что у людей в руках, может, они пришли с караваем. Спросить, не ошиблись ли они дверью. Это же ненормально. И это нереалистично», — прокомментировал адвокат.