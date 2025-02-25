Лукашенко прокомментировал процесс подбора кадров в новый состав правительства и не только

«Вижу уже в средствах массовой информации начинают мусолить: “Ах, правительство! Кто будет — не будет…” Они просто забыли, журналисты, блогеры и прочие, особенно не наши, что правительство формируется не после выборов. Мы постепенно формировали правительство до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то год, назначая министров и так далее. У нас почти половина уже министров, членов правительства работают меньше, чем год. То есть это вновь назначенные люди, — сказал глава государства. — Но руководство и высшие должностные лица, и прочие — все, что входит в компетенцию Президента, — эти люди подлежат рассмотрению».