СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием

«Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы. Она может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента», — указано в материале.
При этом отмечается, что, по данным источников, официальный запрос скорее всего сделают только в случае вывода американцами своих сил ядерного сдерживания из ФРГ.
По словам неназванного французского чиновника, такой шаг пошлет сигнал России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Парижа.
Издание отметило, что сейчас ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
Лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, ранее заявил в интервью ZDF, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите.