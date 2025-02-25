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СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщила британская газета Daily Telegraph.

Источник: © РИА Новости

«Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы. Она может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента», — указано в материале.

При этом отмечается, что, по данным источников, официальный запрос скорее всего сделают только в случае вывода американцами своих сил ядерного сдерживания из ФРГ.

По словам неназванного французского чиновника, такой шаг пошлет сигнал России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Парижа.

Издание отметило, что сейчас ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.

Лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, ранее заявил в интервью ZDF, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите.