Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 1 марта

Редакция НИА «Нижний Новгород» попыталась собрать всю имеющуюся к 25 февраля информацию про это.
Так, в марте вместо троллейбусного маршрута № 13 начнет работать электробусный маршрут Э-13. Электробусы будут курсировать от конечной остановки «Автовокзал Щербинки» через проспект Гагарина, улицы Бекетова, Ванеева, площадь Свободы, улицу Варварскую до конечной остановки «Площадь Минина и Пожарского».
Кроме того, с 1 марта на маршруте А-31 вводятся 15 автобусов большого класса. Как подчеркивают в нижегородском «Центре развития транспортных систем», такая мера позволит увеличить провозную способность на маршруте до 52% в часы пик. Конечная остановка А-31 переносится от ЖК «Победа» на «Автовокзал “Щербинки”, а участок маршрута с улицы Горной переносится на улицы 40 лет Октября и Шатковскую.
Для компенсации транспортного обслуживания улиц 40 лет Победы и Горной с 1 марта поменяется трасса маршрута А-82: конечную остановку этого автобуса перенесут с автовокзала «Щербинки» на улицу 40 лет Победы, а участок маршрута вместо улиц 40 лет Октября и Шатковской пройдет по улице Горной. На А-82 предусматривается работа 10 автобусов среднего класса с интервалом движения в часы пик 14−16 минут.
Кроме этого, с марта планируется изменение трассы автобусного маршрута А-36 путем переноса конечного остановочного пункта с «Поселок Ближнеконстантиново» на «ЖК “Победа”.
Автобусный маршрут А-76 «Московское шоссе — Дубравная» с 1 марта начнет работать по системе брутто-контракта. При такой модели оплаты все средства от продажи билетов будут поступать в бюджет, а перевозчикам компенсируют транспортную работу в полном объеме.
Наконец, до 1 марта планируется подключение стационарных валидаторов в трамваях «МиНиН», курсирующих в Нижнем Новгороде.