Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 1 марта

Кроме того, с 1 марта на маршруте А-31 вводятся 15 автобусов большого класса. Как подчеркивают в нижегородском «Центре развития транспортных систем», такая мера позволит увеличить провозную способность на маршруте до 52% в часы пик. Конечная остановка А-31 переносится от ЖК «Победа» на «Автовокзал “Щербинки”, а участок маршрута с улицы Горной переносится на улицы 40 лет Октября и Шатковскую.