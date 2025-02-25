Ряд территорий Приморья может остаться без депутатов до самой осени 2026 года

29 января Заксобрание досрочно прекратило полномочия депутата Владимира Беспалова (КПРФ). Парламентарий скончался после длительной болезни в декабре 2024 года. Коммунист был избран по округу № 30, включающему в себя Арсеньев. Новый созыв парламента будет избираться только в 2026 году. И по действующим нормам в связи с освобождением мандата в этом году должны пройти довыборы по 30-му округу. Но если законопроект группы Клишаса будет оперативно принят, то высока вероятность, что избиратели Арсеньева будут без персонального депутата до осени 2026 года.