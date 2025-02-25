Ряд территорий Приморья может остаться без депутатов до самой осени 2026 года

Некоторые территории Приморского края могут остаться без представительства в текущем созыве Заксобрания (ЗС) до конца его полномочий. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект группы сенаторов и депутатов, запрещающий проводить довыборы, если мандат стал вакантным «в год, предшествующий году проведения основных выборов». В Приморье на региональном уровне под эти изменения попадает как минимум один одномандатный округ, который в случае введения нормы будет вакантным до осени 2026 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Профильный комитет Госдумы 24 февраля рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, уточняющий нормы избирательного законодательства. Его в феврале внесла группа парламентариев во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом и главой комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.
Согласно одному из положений законопроекта, дополнительные выборы депутатов Госдумы нельзя будет назначать и проводить в год, предшествующий году проведения основных выборов. Аналогичное правило вводится для региональных и муниципальных представительных органов, если их состав остается правомочным.
В Приморье есть повод применить данную норму.
29 января Заксобрание досрочно прекратило полномочия депутата Владимира Беспалова (КПРФ). Парламентарий скончался после длительной болезни в декабре 2024 года. Коммунист был избран по округу № 30, включающему в себя Арсеньев. Новый созыв парламента будет избираться только в 2026 году. И по действующим нормам в связи с освобождением мандата в этом году должны пройти довыборы по 30-му округу. Но если законопроект группы Клишаса будет оперативно принят, то высока вероятность, что избиратели Арсеньева будут без персонального депутата до осени 2026 года.
Теоретически под эту норму может попасть и одномандатный округ № 2 (половина Первомайского района Владивостока), который сейчас представляет в ЗС внефракционный депутат Геннадий Шульга (избран от КПРФ).
Напомним, что накануне комитет по социальной политике и защите прав граждан, в котором работает Шульга, инициировал изучение уважительности причин его отсутствия. Парламентарий не участвовал в работе 10 заседаний комитета, начиная с июля прошлого года.
Также он более полугода не участвует в заседаниях ЗС, что при отсутствии уважительных причин, о которых депутат должен заблаговременно известить руководство парламента, является основанием для досрочного сложения его полномочий.
По сведениям СМИ, Геннадий Шульга находится за пределами России в одной из стран Юго-Восточной Азии, куда отбыл после возбуждения нескольких административных дел о демонстрации экстремистской символики в паблике Newsbox24 (18+), автором которого является парламентарий. Он, в свою очередь, не комментирует ситуацию до официальных решений.