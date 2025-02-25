Юг и запад Екатеринбурга признаны самыми опасными

В полиции Екатеринбурга назвали самые опасные районы. Статистику, связанную с преступлениями, 25 февраля озвучил начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник Виктор Позняк на заседании депутатов городской Думы.
— На сегодняшний день [больше всего обращений и преступлений фиксируется в] отделе полиции № 12 и на чкаловской территории в целом. И Верх-Исетский район. В первую очередь это связано с ростом самого района, — заявил Виктор Позняк.
Также он отметил, что в Екатеринбурге уровень преступности по итогам 2024 года из расчета на 10 тысяч населения составил около 105 преступлений. При этом среднеобластной уровень составил 112,5 преступлений на 10 тысяч человек.
На протяжении последних пяти лет, то есть с 2019 по 2024 год, прослеживается снижение количества регистрируемых преступлений. Как отметил начальник УМВД города, за это время преступность снизилась на 15% до 16 611 случаев.