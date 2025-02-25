Сергея Тижина арестовали до 23 апреля в Хабаровске

Суд Хабаровска избрал меру пресечения депутату Хабаровской городской Думы восьмого созыва одномандатного избирательного округа № 31 Сергею Тижину. Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Рассмотрение ходатайства следователя состоялось 25 февраля. Он просил арестовать депутата.
«Из материалов следует, что Тижин С. С. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Представитель прокуратуры Центрального района Хабаровска с ходатайством следователя в судебном заседании согласился», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд, выслушав все стороны и изучив материалы, пришел к выводу об удовлетворении ходатайства. Сергея Тижина решили арестовать на два месяца. Он проведет под стражей до 23 апреля. Постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток.