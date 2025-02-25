Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергея Тижина арестовали до 23 апреля в Хабаровске

Его обвиняют в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Суд Хабаровска избрал меру пресечения депутату Хабаровской городской Думы восьмого созыва одномандатного избирательного округа № 31 Сергею Тижину. Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Рассмотрение ходатайства следователя состоялось 25 февраля. Он просил арестовать депутата.

«Из материалов следует, что Тижин С. С. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Представитель прокуратуры Центрального района Хабаровска с ходатайством следователя в судебном заседании согласился», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Суд, выслушав все стороны и изучив материалы, пришел к выводу об удовлетворении ходатайства. Сергея Тижина решили арестовать на два месяца. Он проведет под стражей до 23 апреля. Постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток.