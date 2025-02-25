Свердловские депутаты отклонили законопроект о выплатах «детям войны»

Председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин («Единая Россия») отметил, что законопроект, в случае принятия, поставит граждан «в неравное положение». «Если ребенок родился в 1926 году или в 1927 году, тоже пережил ВОВ несовершеннолетним, он уже не считается ребенком войны? На этот вопрос мы не услышали ответа», — пояснил депутат. Господин Погудин добавил, что определение требований к статусу «детей войны» и установление базового уровня их социальной обеспеченности относятся к вопросам федерального уровня, в связи с чем рекомендовал парламентариям отклонить законопроект.