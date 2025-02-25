Свердловские депутаты отклонили законопроект о выплатах «детям войны»

С законодательной инициативой выступили КПРФ и партия «Новые люди».
Согласно пояснительной записке, в Свердловской области проживают 13 784 «детей войны», однако на них не распространяются меры социальный поддержки, направленные на ветеранов труда, детей погибших в годы ВОВ, ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших узников концлагерей и гетто в период второй мировой войны. «Законопроектом предусмотрена мера социальной поддержки детям войны — ежемесячная денежная выплата в размере 1 тыс. руб.», — говорится в документе. Отмечается, что на выплаты «детям войны» в 2025 году в случае принятия законопроекта предполагалось направить 165,4 млн руб. из областного бюджета.
Председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин («Единая Россия») отметил, что законопроект, в случае принятия, поставит граждан «в неравное положение». «Если ребенок родился в 1926 году или в 1927 году, тоже пережил ВОВ несовершеннолетним, он уже не считается ребенком войны? На этот вопрос мы не услышали ответа», — пояснил депутат. Господин Погудин добавил, что определение требований к статусу «детей войны» и установление базового уровня их социальной обеспеченности относятся к вопросам федерального уровня, в связи с чем рекомендовал парламентариям отклонить законопроект.
За отклонение законопроекта в первом чтении проголосовал 31 депутат, выступили «против» — девять, воздержались — двое, не голосовал — двое.