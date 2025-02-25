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Лукашенко призвал не устраивать чехарду в органах власти

Специальный экспертный совет при верхней палате белорусского парламента занимается изучением законопроектов, которые планируется принять в республике.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Экспертный совет не должен допустить чехарду во власти при принятии законов, об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со спикером Совета Республики Натальей Кочановой.

Белорусский лидер предложил спикеру Совета Республики отдельно рассмотреть вопросы, которые связаны с работой экспертного совета, потому что ему отводится значимая роль.

«Чтобы мы, так сказать, раздавая полномочия и передавая от президента вниз, не устроили чехарду в органах власти и управления. А чехарда может быть, это самое опасное, со стороны законов, которые мы принимаем», — цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, в республике важно не разрушить существующую систему и для этого в первую очередь и нужна работа экспертного совета.

Лукашенко Александр