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Politico: ЕС предлагает Украине собственную беспроигрышную сделку по минералам

В понедельник Европейский союз предложил Украине свое собственное соглашение по «критически важным минералам». Это произошло в тот момент, когда президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению сделки с Киевом о правах на обширные природные ресурсы Украины, пишет Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Дополнительная ценность (нашего соглашения) заключается в том, что мы никогда не будем требовать заключения сделки, которая не является взаимовыгодной.

Стефан Сежурне
еврокомиссар по промышленной стратегии ЕС

По словам Сежурне, он представил конкурирующее предложение украинским чиновникам, с которыми в понедельник встретился во время визита членов Европейской комиссии в Киев.

Двадцать один из 30 важнейших минералов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.

Стефан Сежурне
еврокомиссар по промышленной стратегии ЕС

Ранее поступали противоречивые заявления о готовности Киева подписать соглашение с США, говорится в статье. «Я не подпишу то, за что придется расплачиваться 10 поколениям украинцев», — заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье. Однако уже в понедельник Трамп сообщил, что окончательная сделка «очень близка» и что она будет включать «редкоземельные металлы и другие вещи».

Украина обладает огромными запасами важнейших элементов и минералов — от лития до титана, — которые жизненно необходимы для производства современных технологий и пользуются большим спросом в глобальной гонке за ресурсы. Она также располагает запасами угля, нефти, газа и урана, но большая их часть находится на территориях, которые находятся под контролем России.

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