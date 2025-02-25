Politico: ЕС предлагает Украине собственную беспроигрышную сделку по минералам

Ранее поступали противоречивые заявления о готовности Киева подписать соглашение с США, говорится в статье. «Я не подпишу то, за что придется расплачиваться 10 поколениям украинцев», — заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье. Однако уже в понедельник Трамп сообщил, что окончательная сделка «очень близка» и что она будет включать «редкоземельные металлы и другие вещи».