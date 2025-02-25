Politico: ЕС предлагает Украине собственную беспроигрышную сделку по минералам

Дополнительная ценность (нашего соглашения) заключается в том, что мы никогда не будем требовать заключения сделки, которая не является взаимовыгодной.
По словам Сежурне, он представил конкурирующее предложение украинским чиновникам, с которыми в понедельник встретился во время визита членов Европейской комиссии в Киев.
Двадцать один из 30 важнейших минералов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.
Ранее поступали противоречивые заявления о готовности Киева подписать соглашение с США, говорится в статье. «Я не подпишу то, за что придется расплачиваться 10 поколениям украинцев», — заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье. Однако уже в понедельник Трамп сообщил, что окончательная сделка «очень близка» и что она будет включать «редкоземельные металлы и другие вещи».
Украина обладает огромными запасами важнейших элементов и минералов — от лития до титана, — которые жизненно необходимы для производства современных технологий и пользуются большим спросом в глобальной гонке за ресурсы. Она также располагает запасами угля, нефти, газа и урана, но большая их часть находится на территориях, которые находятся под контролем России.