Кишинев посетят депутаты Комитета по европейским делам датского парламента

В рабочую программу включена встреча с молдавским спикером Игорем Гросу и председателем Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Инной Кошеру. Также у датских политиков запланированы встречи с председателем фракции правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Дойной Герман и членами фракции оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.