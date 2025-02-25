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Кишинев посетят депутаты Комитета по европейским делам датского парламента

В Молдову едет делегация парламентариев из Дании, встретятся в главой молдавского заксобрания и президентом страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Делегация Комитета по европейским делам законодательного органа Королевства Дания посетит с визитом парламент Республики Молдова, сообщили в пресс-службе.

Датские депутаты будут находиться в Кишиневе с 25 по 27 февраля.

В рабочую программу включена встреча с молдавским спикером Игорем Гросу и председателем Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Инной Кошеру. Также у датских политиков запланированы встречи с председателем фракции правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Дойной Герман и членами фракции оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

Датские парламентарии проведут переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, вице-премьером, министром по вопросам европейской интеграции Кристиной Герасимов и вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном.

Уточняется, что будут обсуждаться вопросы молдавско-датского сотрудничества, парламентского взаимодействия, а также евроинтеграции Молдовы.