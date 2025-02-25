Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чтобы не устроили чехарду». Лукашенко сказал о важной задаче экспертного совета при Совете Республики

Лукашенко заявил о важной задаче экспертного совета, чтобы не было чехарды.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время доклада председателя Совета Республики Натальи Кочановой заявил о важной задаче экспертного совета при Совете Республики, передает БелТА.

— Чтобы мы, раздавая полномочия и передавая от президента вниз, не устроили чехарду в органах власти и управления, — подчеркнул президент Беларуси.

Вместе с тем глава государства уточнил, что чехарда может возникнуть, и это самое опасное, со стороны законов, которые принимаются. Лукашенко уточнил, что важным является то, чтобы указанную систему не нарушили.

— И этому должен служить прежде всего экспертный совет. Поэтому я хочу знать, как организована эта работа, — акцентировал внимание президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как формируется правительство в Беларуси: «Ах, правительство. Кто будет — не будет».

Тем временем мы писали, что что Кочанова пришла на доклад к Лукашенко со стихами с избирательного участка.

Кроме того, Кочанова сделала заявление о новом составе правительства Беларуси.