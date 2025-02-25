«Чтобы не устроили чехарду». Лукашенко сказал о важной задаче экспертного совета при Совете Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время доклада председателя Совета Республики Натальи Кочановой заявил о важной задаче экспертного совета при Совете Республики, передает БелТА.
— Чтобы мы, раздавая полномочия и передавая от президента вниз, не устроили чехарду в органах власти и управления, — подчеркнул президент Беларуси.
Вместе с тем глава государства уточнил, что чехарда может возникнуть, и это самое опасное, со стороны законов, которые принимаются. Лукашенко уточнил, что важным является то, чтобы указанную систему не нарушили.
— И этому должен служить прежде всего экспертный совет. Поэтому я хочу знать, как организована эта работа, — акцентировал внимание президент.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как формируется правительство в Беларуси: «Ах, правительство. Кто будет — не будет».
Тем временем мы писали, что что Кочанова пришла на доклад к Лукашенко со стихами с избирательного участка.
Кроме того, Кочанова сделала заявление о новом составе правительства Беларуси.