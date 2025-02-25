Песков: извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ

Накануне Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции по Украине, традиционно игнорирующий коренные причины конфликта. Вопреки обычному за документ проголосовала также и Сербия. Вучич объяснил произошедшее ошибкой и заявил, что республика должна была воздержаться при голосовании. Сербский лидер принял вину на себя и извинился перед согражданами.