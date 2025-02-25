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Песков: извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Оперативная реакция президента Сербии Александара Вучича из-за случайного принятия его страной в Организации Объединенных Наций (ООН) антироссийской резолюции импонирует Москве. Россия понимает, что это была техническая ошибка, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Безусловно услышали, безусловно приняли, — ответил представитель Кремля на вопрос, были ли приняты к сведению извинения Вучича. — Действительно, случаются технические ошибки».

«И, конечно, такая оперативная реакция главы государства, она импонирует нам», — добавил Песков.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции по Украине, традиционно игнорирующий коренные причины конфликта. Вопреки обычному за документ проголосовала также и Сербия. Вучич объяснил произошедшее ошибкой и заявил, что республика должна была воздержаться при голосовании. Сербский лидер принял вину на себя и извинился перед согражданами.

Песков Дмитрий
ООН