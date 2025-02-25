Казахстанские военнослужащие будут носить видеожетоны — Минобороны

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Казахстанские военнослужащие будут носить видеожетоны во время суточного наряда, сообщил начальник департамента воспитательной работы Минобороны Тлеухан Басхожаев.
«Мы сейчас прорабатываем вопрос обеспечения видеожетонами лиц, заступающих в наряд. Это обеспечит обзорность и прозрачность», — заявил Басхожаев.
Также Минобороны установит 1 тысячу дополнительных камер в военных городках. В целом, функционируют 3218 камер видеонаблюдения. И вот где они установлены:
- на территориях военных городков;
- в спальных помещениях;
- комнатах для хранения оружия;
- столовых;
- комнатах для умывания;
- комнатах бытового обслуживания;
- местах несения боевой службы и суточных нарядов.
Существующие в Армии ящики для жалоб и обращений, а также телефонные линии, намерены перевести в современный формат.
«В настоящее время мы планируем оцифровать все это в виде QR-кодов. То есть, наведя сразу по телефону, военнослужащий может обратиться и загружать фото, видео. Думаю, что в рамках “Слышащего государства” это будет правильным и продуманным шагом», — заявил представитель ведомства.
Также оборонное ведомство разработало информационный сервис ARMIA.KZ.
«Приложение будет доступно на всех цифровых площадках — iOS и Android. В режиме виртуального и живого времени мама, близкие люди смогут в любой момент поговорить с командиром, воспитателем. Можно отметить, что армия теперь “в кармане” и будет доступна живая связь. Это в свою очередь обеспечивает прозрачность воинской службы. Близкие могут ознакомиться с условиями прохождения медицинских обследований, питания в режиме реального времени», — рассказал Тлеухан Басхожаев.
Помимо этого, предусмотрели масштабную цифровизацию призывной кампании, учета и выдачи военного имущества, а также применение искусственного интеллекта для улучшения систем видеонаблюдения.