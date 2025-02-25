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Казахстанские военнослужащие будут носить видеожетоны — Минобороны

Их будут применять во время суточного наряда.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Казахстанские военнослужащие будут носить видеожетоны во время суточного наряда, сообщил начальник департамента воспитательной работы Минобороны Тлеухан Басхожаев.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос обеспечения видеожетонами лиц, заступающих в наряд. Это обеспечит обзорность и прозрачность», — заявил Басхожаев.

Также Минобороны установит 1 тысячу дополнительных камер в военных городках. В целом, функционируют 3218 камер видеонаблюдения. И вот где они установлены:

  • на территориях военных городков;
  • в спальных помещениях;
  • комнатах для хранения оружия;
  • столовых;
  • комнатах для умывания;
  • комнатах бытового обслуживания;
  • местах несения боевой службы и суточных нарядов.

Существующие в Армии ящики для жалоб и обращений, а также телефонные линии, намерены перевести в современный формат.

«В настоящее время мы планируем оцифровать все это в виде QR-кодов. То есть, наведя сразу по телефону, военнослужащий может обратиться и загружать фото, видео. Думаю, что в рамках “Слышащего государства” это будет правильным и продуманным шагом», — заявил представитель ведомства.

Также оборонное ведомство разработало информационный сервис ARMIA.KZ.

«Приложение будет доступно на всех цифровых площадках — iOS и Android. В режиме виртуального и живого времени мама, близкие люди смогут в любой момент поговорить с командиром, воспитателем. Можно отметить, что армия теперь “в кармане” и будет доступна живая связь. Это в свою очередь обеспечивает прозрачность воинской службы. Близкие могут ознакомиться с условиями прохождения медицинских обследований, питания в режиме реального времени», — рассказал Тлеухан Басхожаев.

Помимо этого, предусмотрели масштабную цифровизацию призывной кампании, учета и выдачи военного имущества, а также применение искусственного интеллекта для улучшения систем видеонаблюдения.