Казахстанские военнослужащие будут носить видеожетоны — Минобороны

«Приложение будет доступно на всех цифровых площадках — iOS и Android. В режиме виртуального и живого времени мама, близкие люди смогут в любой момент поговорить с командиром, воспитателем. Можно отметить, что армия теперь “в кармане” и будет доступна живая связь. Это в свою очередь обеспечивает прозрачность воинской службы. Близкие могут ознакомиться с условиями прохождения медицинских обследований, питания в режиме реального времени», — рассказал Тлеухан Басхожаев.