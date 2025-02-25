Бочарову представлен новый директор «Волгоградэнерго» Алексей Коледин

— В Волгоградской области реализуется ряд проектов, направленных на обеспечение надежного и качественного энергоснабжения. Это позволяет региону комплексно развивать территории под жилую застройку, осуществлять масштабные проекты развития в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере и других отраслях, — подчеркнули в пресс-службе губернатора.