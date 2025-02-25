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Бочарову представлен новый директор «Волгоградэнерго» Алексей Коледин

25 февраля в администрации Волгоградской области прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с гендиректором компании «Россети Юг» Алексеем Рыбиным.

Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель сетевой организации представил региональным властям нового директора «Волгоградэнерго» Алексея Коледина.

Также в центре внимания собравшихся оказались вопросы надёжности энергоснабжения региона и развития инфраструктуры на территориях перспективной жилой застройки.

— В Волгоградской области реализуется ряд проектов, направленных на обеспечение надежного и качественного энергоснабжения. Это позволяет региону комплексно развивать территории под жилую застройку, осуществлять масштабные проекты развития в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере и других отраслях, — подчеркнули в пресс-службе губернатора.

Отметим, гендиректор компании «Россети Юг» Алексей Рыбин ранее занимал пост директора филиала ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго».