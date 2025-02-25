Кремль назвал этапы восстановления отношений России и США

Накануне Путин заявил о готовности России к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, в том числе с США. Перед этим Трамп сообщил о заинтересованности российскими полезными ископаемыми и другими «очень ценными ресурсами». Он также рассказал о переговорах с Путиным насчет «крупных сделок по экономическому развитию» и урегулирования конфликта на Украине и выразил уверенность в том, что Россия и США достигнут договоренностей.