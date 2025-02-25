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СМИ: НАТО в нынешнем виде к июню может не сохраниться — Мерц

Возможный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц усомнился в том, что НАТО к июню сохранится в ее текущем формате, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Выступая на немецком общественном телеканале ARD после победы консерваторов на парламентских выборах, Мерц сказал, что хотел бы узнать, «будем ли мы по-прежнему говорить о НАТО в ее нынешнем виде или же нам придется гораздо быстрее создавать независимую европейскую систему обороны». Он имел в виду очередной саммит НАТО, запланированный на июнь, пишет Reuters.

Я бы никогда не подумал, что мне придется говорить что-то подобное, но после последнего заявления Дональда Трампа стало ясно, что США не слишком заботятся о судьбе Европы.

Фридрих Мерц
немецкий политик, лидер ХДС

На прошлой неделе администрация Трампа шокировала европейских союзников, заявив, что им придется самостоятельно заниматься своей безопасностью и меньше полагаться на США. По словам министра обороны США Пита Хегсета, «суровые стратегические реалии» не позволяют США уделять основное внимание безопасности Европы.

В пятницу Мерц заявил общественному телеканалу ZDF, что Германия вынуждена смириться с тем, что Трамп может отказаться выполнять обязательства в рамках НАТО по взаимной обороне. Это значит, что Берлину придется меньше зависеть от США в том, что касается их ядерного зонтика, предупредил Мерц. Он добавил, что выступает за переговоры с европейскими ядерными державами Францией и Великобританией о расширении ядерной защиты.

Кроме того, Мерц, согласно DPA, предположил, что Европе следует быстрее развивать «независимый европейский оборонный потенциал» и, возможно, создать вместо НАТО собственный военно-политический блок. «Это мой абсолютный приоритет», —подчеркнул он.

НАТО