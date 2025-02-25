СМИ: НАТО в нынешнем виде к июню может не сохраниться — Мерц

В пятницу Мерц заявил общественному телеканалу ZDF, что Германия вынуждена смириться с тем, что Трамп может отказаться выполнять обязательства в рамках НАТО по взаимной обороне. Это значит, что Берлину придется меньше зависеть от США в том, что касается их ядерного зонтика, предупредил Мерц. Он добавил, что выступает за переговоры с европейскими ядерными державами Францией и Великобританией о расширении ядерной защиты.