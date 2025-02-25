Cтраны ЕС выступили против предложения Каллас о новом пакете помощи Украине

По словам неназванного европейского дипломата, возникло недовольство из-за «отсутствия равенства и солидарности» между странами ЕС, поддерживающими Украину. Они ожидают от Брюсселя поиска других подходов к оказанию помощи Киеву, в частности выпуска особых еврооблигаций или же проявления «финансовой гибкости», к примеру исключения расходов на оборону из расчетов дефицита бюджетов стран, отмечает издание.
Два других европейских дипломата подчеркнули, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, так как уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине, пока другие европейские государства «были менее активны».
Лидеры государств Евросоюза планируют определить объем новой военной помощи Украине на экстренном саммите 6 марта. Каллас подчеркнула, что она «оптимистично настроена» относительно одобрения лидерами ЕС новой помощи. Однако дипломаты уже говорят о том, что на саммите не будут приняты конкретные решения по оказанию помощи Киеву, как сообщает Politico.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля во время визита в Киев объявила о новом пакете финансовой помощи ЕС для Украины в размере €3,5 млрд. По ее словам, киевский режим получит деньги уже в марте.
В тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 24 февраля заявил, что страны Евросоюза хотят выделить Киеву пакет военной помощи, состоящий из €20−40 млрд и «невообразимого» количества оружия.