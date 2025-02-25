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Cтраны ЕС выступили против предложения Каллас о новом пакете помощи Украине

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) не поддержали передачу нового пакета военной помощи Украине, предложенного главой европейской дипломатии Каей Каллас. Они не хотят тратить на него средства из своих национальных бюджетов. Об этом 25 февраля сообщило европейское издание Politico.

Источник: AP 2024

По словам неназванного европейского дипломата, возникло недовольство из-за «отсутствия равенства и солидарности» между странами ЕС, поддерживающими Украину. Они ожидают от Брюсселя поиска других подходов к оказанию помощи Киеву, в частности выпуска особых еврооблигаций или же проявления «финансовой гибкости», к примеру исключения расходов на оборону из расчетов дефицита бюджетов стран, отмечает издание.

Два других европейских дипломата подчеркнули, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, так как уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине, пока другие европейские государства «были менее активны».

Лидеры государств Евросоюза планируют определить объем новой военной помощи Украине на экстренном саммите 6 марта. Каллас подчеркнула, что она «оптимистично настроена» относительно одобрения лидерами ЕС новой помощи. Однако дипломаты уже говорят о том, что на саммите не будут приняты конкретные решения по оказанию помощи Киеву, как сообщает Politico.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля во время визита в Киев объявила о новом пакете финансовой помощи ЕС для Украины в размере €3,5 млрд. По ее словам, киевский режим получит деньги уже в марте.

В тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 24 февраля заявил, что страны Евросоюза хотят выделить Киеву пакет военной помощи, состоящий из €20−40 млрд и «невообразимого» количества оружия.

ЕС