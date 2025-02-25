Антироссийская резолюция в ООН и отношения с США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с членом совета директоров и основателем ГК «Регионы» Амираном Муцоевым.
О возможности размещения миротворцев на Украине
О контактах с США
- Следующие контакты между Россией и США пройдут на экспертном уровне по линии МИД.
- Странам предстоит пройти большой путь, чтобы восстановить доверие: «Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия».
- Россия и США пока не обсуждают заключение соглашений по вопросам, представляющим взаимный интерес: «Нет, в настоящий момент до этого не дошло дело».
- Сотрудничество с США по редкоземельным металлам может начаться лишь после нормализации отношений и украинского урегулирования.
- США сейчас демонстрируют «гораздо более сбалансированную позицию» по Украине, это говорит о реальном желании разрешить конфликт.
Об антироссийской резолюции в ООН
- В Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией резолюции в ООН против России, оперативные извинения президента страны Александара Вучича импонируют Москве: «Действительно, случаются технические ошибки».
Об отношениях с Сирией
- Россия продолжает контакты с сирийскими властями, «рабочий процесс идет».
О спецоперации
- Любая информация о потерях в ходе спецоперации на Украине «может предоставляться только через Минобороны».