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Антироссийская резолюция в ООН и отношения с США. Темы брифинга Пескова

Принятие антироссийской резолюции в Организации Объединенных Наций (ООН), диалог с США и отношения с Сирией стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с членом совета директоров и основателем ГК «Регионы» Амираном Муцоевым.

О возможности размещения миротворцев на Украине

  • Кремлю нечего добавить к позиции МИД о неприемлемости миротворцев из НАТО на Украине: «Здесь на этот счет есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым. Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать».

О контактах с США

  • Следующие контакты между Россией и США пройдут на экспертном уровне по линии МИД.
  • Странам предстоит пройти большой путь, чтобы восстановить доверие: «Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия».
  • Россия и США пока не обсуждают заключение соглашений по вопросам, представляющим взаимный интерес: «Нет, в настоящий момент до этого не дошло дело».
  • Сотрудничество с США по редкоземельным металлам может начаться лишь после нормализации отношений и украинского урегулирования.
  • США сейчас демонстрируют «гораздо более сбалансированную позицию» по Украине, это говорит о реальном желании разрешить конфликт.

Об антироссийской резолюции в ООН

  • В Кремле знают о технической ошибке при поддержке Сербией резолюции в ООН против России, оперативные извинения президента страны Александара Вучича импонируют Москве: «Действительно, случаются технические ошибки».

Об отношениях с Сирией

  • Россия продолжает контакты с сирийскими властями, «рабочий процесс идет».

О спецоперации

  • Любая информация о потерях в ходе спецоперации на Украине «может предоставляться только через Минобороны».

Песков Дмитрий
ООН