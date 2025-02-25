Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Путин пояснял, что нынешнее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.