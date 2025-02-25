Франция планирует разместить ядерные силы в ФРГ, если войска США покинут Европу

Иными словами, если предполагается, что Россия вторгнется, к примеру, в ту же Прибалтику, то хотя бы конспективно надо обозначить военно-политические цели этого вооруженного противостояния — зачем и во имя чего Москва это делает? Или в геополитическом мышлении западных экспертов и политиков по отношению к Москве используется исключительно принцип одного из трех мушкетеров Александра Дюма — Портоса. Как известно, тот утверждал: «Я дерусь просто потому, что я дерусь».