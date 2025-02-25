Слюсарь поручил выделить ещё 650 млн руб. фонду развития промышленности

Ещё больше донских предприятий получат поддержку Регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщил в своём ТГ-канале глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Промышленные предприятия важны для стабильной экономики донского региона. Благодаря деятельности крупных производств тысячи жителей получают рабочие места.
«Наша задача — также оказывать им помощь. Мы увеличили капитализацию фонда на 650 млн рублей, и теперь она превышает 2 миллиарда», — подчеркнул глава донского региона.
Средства поддержки компании смогут направить на приобретение оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих, а также на реализацию инвестпроектов. Перечень льготных категорий был расширен: теперь в него вошли производители БПЛА и участники программы «Сделано на Дону». Они смогут брать кредиты под 1−3% годовых.
Как отметил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь, в непростых экономических условиях это хорошее подспорье для наших предприятий и возможность оставаться конкурентоспособными на рынке, наращивать и развивать свое производство.
«И мы заинтересованы в этом не меньше, чем в развитии социальной инфраструктуры и наведении порядка в сферах ЖКХ и транспорта», — подчеркнул он.