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Слюсарь поручил выделить ещё 650 млн руб. фонду развития промышленности

Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ещё больше донских предприятий получат поддержку Регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщил в своём ТГ-канале глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Промышленные предприятия важны для стабильной экономики донского региона. Благодаря деятельности крупных производств тысячи жителей получают рабочие места.

«Наша задача — также оказывать им помощь. Мы увеличили капитализацию фонда на 650 млн рублей, и теперь она превышает 2 миллиарда», — подчеркнул глава донского региона.

Средства поддержки компании смогут направить на приобретение оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих, а также на реализацию инвестпроектов. Перечень льготных категорий был расширен: теперь в него вошли производители БПЛА и участники программы «Сделано на Дону». Они смогут брать кредиты под 1−3% годовых.

Как отметил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь, в непростых экономических условиях это хорошее подспорье для наших предприятий и возможность оставаться конкурентоспособными на рынке, наращивать и развивать свое производство.

«И мы заинтересованы в этом не меньше, чем в развитии социальной инфраструктуры и наведении порядка в сферах ЖКХ и транспорта», — подчеркнул он.