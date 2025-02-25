Слюсарь поручил выделить ещё 650 млн руб. фонду развития промышленности

Средства поддержки компании смогут направить на приобретение оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих, а также на реализацию инвестпроектов. Перечень льготных категорий был расширен: теперь в него вошли производители БПЛА и участники программы «Сделано на Дону». Они смогут брать кредиты под 1−3% годовых.