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Daily Mail: в минфине США обвинили команду Зеленского в распространении фейков

Источники, близкие к министру финансов США Скотту Бессенту, были озадачены утверждениями команды Владимира Зеленского о том, что Бессент «дрожал» во время встречи с ним. Они заявили, что это — «100% фейковые новости», сообщает Daily Mail.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Газета Financial Times ранее написала, что Бессент был «явно взволнован» после встречи с украинским президентом и «у него дрожали руки». Сообщалось, что Зеленский очень разозлился на министра финансов США за то, что тот потребовал обменять украинские минеральные ресурсы на дополнительное финансирование для обеспечения безопасности Украины, и повысил голос настолько, что его было слышно за пределами зала переговоров.

Однако свидетели опровергли заявления о том, что Бессент «дрожал» на встрече с Зеленским, и назвали это «фейковыми новостями», говорится в статье.

Два источника подтвердили Daily Mail, что в конференц-зале царили напряженность и разочарование, но сочли ложью утверждения о том, что Бессент дрожал после выпадов Зеленского.

Тем не менее, судя по видеозаписи выступления Бессента и Зеленского после встречи, Бессент осторожно подбирал слова, а его голос дрожал, когда он общался с журналистами. Казалось, что он вспотел, когда говорил о будущих переговорах с Украиной.

Перепалка между Зеленским и Бессентом началась после нескольких дней гневных заявлений президентов Украины и США, которые угрожали разрушить любую добрую волю между двумя странами.

После того, как Дональд Трамп раскритиковал бывшего президента Джо Байдена и обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине, Зеленский пожаловался, что Трамп живет в «паутине дезинформации». Трамп же парировал тем, что назвал Зеленского «умеренно успешным комиком» и «диктатором без выборов».

Но в понедельник Трамп заявил, что существует большая вероятность того, что Зеленский в итоге подпишет соглашение по минералам. Президент Украины, однако, указал, что необходимы дополнительные переговоры, прежде чем он сможет заключить эту сделку, и пожаловался на «соотношение один к двум» выплат Соединенным Штатам в обмен на помощь.