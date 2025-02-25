Daily Mail: в минфине США обвинили команду Зеленского в распространении фейков

Газета Financial Times ранее написала, что Бессент был «явно взволнован» после встречи с украинским президентом и «у него дрожали руки». Сообщалось, что Зеленский очень разозлился на министра финансов США за то, что тот потребовал обменять украинские минеральные ресурсы на дополнительное финансирование для обеспечения безопасности Украины, и повысил голос настолько, что его было слышно за пределами зала переговоров.