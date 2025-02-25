Daily Mail: в минфине США обвинили команду Зеленского в распространении фейков

Газета Financial Times ранее написала, что Бессент был «явно взволнован» после встречи с украинским президентом и «у него дрожали руки». Сообщалось, что Зеленский очень разозлился на министра финансов США за то, что тот потребовал обменять украинские минеральные ресурсы на дополнительное финансирование для обеспечения безопасности Украины, и повысил голос настолько, что его было слышно за пределами зала переговоров.
Однако свидетели опровергли заявления о том, что Бессент «дрожал» на встрече с Зеленским, и назвали это «фейковыми новостями», говорится в статье.
Тем не менее, судя по видеозаписи выступления Бессента и Зеленского после встречи, Бессент осторожно подбирал слова, а его голос дрожал, когда он общался с журналистами. Казалось, что он вспотел, когда говорил о будущих переговорах с Украиной.
После того, как Дональд Трамп раскритиковал бывшего президента Джо Байдена и обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине, Зеленский пожаловался, что Трамп живет в «паутине дезинформации». Трамп же парировал тем, что назвал Зеленского «умеренно успешным комиком» и «диктатором без выборов».
Но в понедельник Трамп заявил, что существует большая вероятность того, что Зеленский в итоге подпишет соглашение по минералам. Президент Украины, однако, указал, что необходимы дополнительные переговоры, прежде чем он сможет заключить эту сделку, и пожаловался на «соотношение один к двум» выплат Соединенным Штатам в обмен на помощь.