Еврокомиссар Сежурне: ЕС предлагает Украине альтернативную сделку по ископаемым

ЕС предложил Украине заключить сделку по «критически важным материалам», сообщил еврокомиссар Стефан Сежурне. Он передал предложение украинским чиновникам во время визита в Киев 24 февраля. На Украине в свою очередь говорят о скором достижении договоренностей с США. Сотрудничать с Вашингтоном по редкоземельным металлам готовы и в России — об этом объявил президент Владимир Путин после того, как Дональд Трамп сообщил о своем интересе к ресурсам из РФ. Что известно о переделе украинских ископаемых — в материале «Газеты.Ru».