Лукашенко встретился с главой БПЦ митрополитом Вениамином

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и митрополит Минский и Заславский Вениамин обсудили во вторник в Минске тему создания центров различных конфессий, сообщила пресс-служба главы государства.
Данный вопрос поднимался 10 февраля, когда во Дворец Независимости для встречи с президентом были приглашены руководители восьми конфессий.
«Мне важно знать ваше мнение в этом плане. Особенно в плане создания определенных центров наших религий», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что в курсе того, что православная церковь, как и другие конфессии, порой ревностно относится ко всему «параллельному».
«Поэтому ваше мнение для меня здесь очень важно», — подчеркнул глава государства, имея в виду идею создания подобных религиозных центров.
Центры притяжения
На встрече 10 февраля президент Лукашенко предложил создать в республике центры притяжения для всех религиозных конфессий страны. Он напомнил, что в текущем году завершаются восстановительные работы в главной белорусской православной святыне — Жировичском монастыре, который должен стать «прекрасным центром православия».
«В связи с этим я предлагаю: мы должны нашим религиям создать соответствующие центры. Подумайте и внесите предложения», — предложил президент.
Он отметил, что это должны быть святыни, которые являются просторными и доступными для верующих. Глава государства пообещал, что власти помогут другим конфессиям в их обустройстве, как это было с БПЦ.