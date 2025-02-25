Текслер распорядился провести в 2025 году шесть крупных фестивалей

Соответствующее распоряжение подписано 21 февраля, опубликовано 25-го.
Всероссийские Ильменский фестиваль авторской песни пройдет с 6 по 8 июня в Челябинске, Бажовский фестиваль народного творчества запланирован на
Также в июне состоится «Атомный выпускной» — праздник для 11-классников проведут
Областной национально-культурный праздник «Сабантуй» в этом году пройдет в Аргаяшском районе 5 июля.
Курчатовский фестиваль классической музыки (в рамках Фестиваля искусств) состоится
Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» организуют 20 декабря.