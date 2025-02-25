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Текслер распорядился провести в 2025 году шесть крупных фестивалей

Губернатор Челябинской области распорядился провести в 2025 году шесть крупных фестивалей и культурно-массовых мероприятий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение подписано 21 февраля, опубликовано 25-го.

Всероссийские Ильменский фестиваль авторской песни пройдет с 6 по 8 июня в Челябинске, Бажовский фестиваль народного творчества запланирован на 20—22 июня в Пластовском районе.

Также в июне состоится «Атомный выпускной» — праздник для 11-классников проведут 27—28 июня в Челябинске.

Областной национально-культурный праздник «Сабантуй» в этом году пройдет в Аргаяшском районе 5 июля.

Курчатовский фестиваль классической музыки (в рамках Фестиваля искусств) состоится 10—11 июля и также в областном центре.

Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» организуют 20 декабря.