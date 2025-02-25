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Текслер отчитался о «работе над ошибками» после разноса от Генпрокурора РФ

Губернатор Челябинской области отчитался перед заместителем Генпрокурора РФ о снижение в 4 раза числа аварий в сфере ЖКХ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что Алексей Текслер и Сергей Зайцев провели рабочую встречу.

Обсуждались итоги визита Генерального прокурора страны Игоря Краснова в регион в ноябре 2024 года.

Главным приоритетом Сергей Зайцев обозначил решение вопросов в сфере ЖКХ.

«Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме на территории всего региона. Хочу сказать, что существенно снижена аварийность на объектах инженерной инфраструктуры. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество аварийных инцидентов снизилось более чем в четыре раза», — утверждает Текслер.

Глава региона также отметил, что в текущем году на развитие жилищно-коммунального хозяйства направлено более 12 млрд рублей из различных источников финансирования, что на четверть превышает объем прошлого года.

Кроме того, продолжится работа с федеральным центром по привлечению дополнительных источников финансирования.

«Будет проводиться работа по снижению аварийности, значительно увеличится объем замены ветхих труб. Также в планах — работа по площадным объектам: очистным сооружениям канализации и водоснабжения», — комментирует пресс-служба губернатора.

Также Текслер сообщил «о прогрессе в решении вопросов, поднятых Генеральным прокурором РФ во время его визита в регион в ноябре прошлого года».

«Все обозначенные вопросы находятся в работе или уже решены. По вопросам, требующим более длительного срока исполнения, работа продолжается. Безусловно, они тоже все будут решены», — заявил Текслер.