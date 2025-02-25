Текслер отчитался о «работе над ошибками» после разноса от Генпрокурора РФ

«Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме на территории всего региона. Хочу сказать, что существенно снижена аварийность на объектах инженерной инфраструктуры. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество аварийных инцидентов снизилось более чем в четыре раза», — утверждает Текслер.