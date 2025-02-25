Марат Хуснуллин отметил качественные дороги в Пермском крае

Вчера, 24 февраля, в Перми прошла рабочая встреча между Зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным и Губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Об итогах встречи Марат Хуснуллин рассказал в своем телеграмм-канале.
«Пермский край входит число лидеров по стране по доле региональных дорог в нормативном состоянии — этот показатель достиг 87,3%. Также обратил внимание, что нельзя забывать об улично-дорожной сети внутри населенных пунктов», — написано в сообщении.
По итогу встречи, чиновникам удалось обсудить вопросы реализации национальных проектов, определить территории, которые к 2030 году улучат качество жизни, рассмотреть вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе, а так же дороги и транспорт.