Дело экс-главы района расследуют повторно в Волгограде

Заседание в облсуде пока не назначено. Если Михаилу Расстрыгину не удастся отстоять интересы своей клиентки, ей грозит до четырех лет лишения свободы. Между тем адвокат в эти же дни сражается в Иловлинском суде за другого райглаву — Ивана Геля, которому также инкриминируют превышение полномочий, но с трагическим для его подчиненного исходом.