Дело экс-главы района расследуют повторно в Волгограде

Депутат Волгоградской облдумы Татьяна Распутина только-только вздохнула свободно, избежав уголовного преследования, как снова оказалась под ударом. В октябре 2024 года облсуд прекратил дело, возбужденное в отношении народной избранницы. А в феврале 2025-го Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил это решение. Что ждет регионального парламентария, разбирался vlg.aif.ru.
Незаконные торги.
К Татьяне Распутиной как к главе Светлоярского района было немало претензий у местных жителей. В частности, их не устраивала ситуация с полигоном ТБО. Да и в целом экологическая ситуация в районе вызывала опасения.
Тем не менее в сентябре 2022-го чиновница стремительно ворвалась в Волгоградскую облдуму, с разгромным счетом победив своих соперников. На довыборах на освободившееся в регпарламенте место Распутина набрала 72,6% голосов по Городищенскому одномандатному округу.
Однако не прошло и месяца после ее избрания, как всплыл прошлый скандал. Информацию о былых «грехах» экс-главы распространило волгоградское УФАС: чиновница нарушала Земельный кодекс России.
Ведомству сообщил об этом один из жителей района. Его специалисты начали проверку и выяснили, что райадминистрация в нарушение правил выставила на торги участок площадью больше 12 гектаров, предназначенный для производственных целей.
Кроме того, глава района незадолго до выборов в нарушение ЗК РФ лично выпустила распоряжение о продаже участка, на котором была предусмотрена возможность капстроительства.
В антимонопольном ведомстве подтвердили: предписание райадминистрации они выдавать не стали, поскольку здесь отказались от намерения организовать аукцион, когда о нарушении стало известно. Однако уточняли что виновное лицо — кто именно, не уточнялось — непременно понесет наказание.
Квартирный вопрос.
Не прошло и двух лет, как стало известно о других прегрешениях Татьяны Распутиной в качестве главы района — уже перед УК РФ. По крайней мере, так оценивали ее действия следственные органы.
Официально об уголовном преследовании депутата не сообщалось. Однако на сайте Светлоярского райсуда летом 2024 года разместили информацию о том, что ее адвокат намерен оспорить факт возбуждения дела. Экс-главе района инкриминировали превышение должностных полномочий. Речь шла о выделении муниципального жилья в частную собственность.
Интересы Распутиной представлял Михаил Расстрыгин. Райсуд его требования не поддержал, а вот облсуд с адвокатом согласился. 7 октября 2024-го стало известно, что уголовное преследование депутата прекращено.
Теперь же экс-чиновнице, а ныне законодателю придется вновь доказывать, что она имела все основания выделить две квартиры из муниципального фонда очередникам.
Заседание в облсуде пока не назначено. Если Михаилу Расстрыгину не удастся отстоять интересы своей клиентки, ей грозит до четырех лет лишения свободы. Между тем адвокат в эти же дни сражается в Иловлинском суде за другого райглаву — Ивана Геля, которому также инкриминируют превышение полномочий, но с трагическим для его подчиненного исходом.