Учителя Гагаузии требуют пересмотреть содержание скандального учебника, обеляющего нацизм

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Пересмотреть содержание нового учебника по истории для двенадцатых классов, в котором искажаются исторические факты и присутствуют тезисы, оправдывающие и героизирующие нацистов, потребовали гагаузские педагоги.
Они направили в Министерство образования Молдовы, Народное собрание и Исполком Гагаузии, а также авторам учебника соответствующее обращение.
Педагоги изучили содержание учебного пособия и выяснили, что «в нем наблюдается тенденциозное представление фактов, что ограничивает развитие у учащихся способности анализировать события. Особенно это касается периода существования МССР».
Учителя обращают внимание на то, что в учебнике недостаточно освещен вклад этнокультурных сообществ в культурное, социальное и экономическое развитие страны.
«Научный анализ подменяется идеологическими оценками: субъективная позиция авторов преподносятся как истина, что противоречит академической нейтральности», — говорится в обращении.
Учителя предлагают пересмотреть содержание учебника с участием независимых экспертов и дополнить его альтернативными источниками.
«Мы искренне убеждены, что только многогранный, научно обоснованный и объективный подход в преподавании истории сможет воспитать у школьников чувство справедливости, уважения к многообразию взглядов и понимания исторической правды», — говорится в петиции.
Подпись под документом уже поставили порядка 40 преподавателей истории.
Напомним, ранее общественников Молдовы возмутило то, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют тезисы, оправдывающие и даже героизирующие нацистов. Глава Минобразования Дан Перчун тогда назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур.
Еврейская община Молдовы потребовала от министерства образования отозвать учебник. Глава общины Александр Билинкис заявил, что организация предложила привлечь к экспертизе учебника Национальный институт по изучению Холокоста имени Эли Визеля в Румынии.
В то же время глава Министерства образования и исследований Молдовы Дан Перчун заявил, что ведомство запросит мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме дать рецензию на молдавский учебник.
Фракция БКС в парламенте предложила выразить вотум недоверия политике, проводимой министерством во главе с Даном Перчуном, отметив неспособность исправить содержание учебников, критикуемых за ошибки и искаженные вопросы.