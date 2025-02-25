СБУ заочно предъявила обвинения Shaman

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом Shaman», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве указали, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области. Ему вменяют прославление вооруженных сил РФ, поддержку российской специальной военной операции.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.