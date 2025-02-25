Bild узнал о дипломатических требованиях к Шольцу после проигрыша выборов

Как отмечает Reuters, переговоры между партиями будут непростыми, поскольку избирательная кампания подсветила разные подходы к политике. СДПГ и ХДС/ХСС уже четырежды со Второй мировой войны управляли Германией вместе (трижды под руководством Меркель). Но при Мерце партия ХДС заметно «поправела», заняв более жесткую позицию в отношении миграции и дерегуляции рынка. Кроме того, ХДС/ХСС выступает за широкомасштабное снижение налогов, тогда как СДПГ требует повышения налогов с лиц, получающих высокие доходы, и также вернуть налог на богатство. Почти все партии Германии пообещали не допустить попадания АдГ в правительство.