Согласно статье, в официальном заявлении стран G7, приуроченном к началу специальной военной операции на Украине, США отказались называть Россию агрессором. В результате страны-участницы не смогли согласовать совместное заявление, а США грозят не поддержать документ, если стороны не достигнут компромисса.
Кроме того, в понедельник США на Генассамблее ООН проголосовали против «европейско-украинского» проекта резолюции, который призывал осудить Россию за развязывание конфликта на Украине.
За него проголосовали 10 членов, причем ни один из постоянных членов Совбеза ООН не применил право вето. Франция и Великобритания воздержались от голосования.
Более того, Москва может использовать российские активы на сумму 300 млрд долларов, незаконно замороженные США и Западной Европой после начала конфликта, для восстановления разрушенной инфраструктуры на Украине и на 20% территории, которую теперь контролирует Россия.
Еще одна плохая новость для Европы и Украины состоит в том, что США могут начать отменять санкции, введенные против России администрацией Джо Байдена.
Но и это еще не все. В 2028 году, в последний год пребывания Трампа на посту президента, в Лос-Анджелесе запланированы Олимпийские игры, и Россия может вернуться в Международный олимпийский комитет (МОК) и другие глобальные спортивные организации и принять участие в Олимпиаде под российским флагом.
И наконец, Трамп выдвинул идею проведения американо-китайского саммита после двустороннего российско-американского саммита.
Реабилитация России вызвала смешанные чувства в Пекине. С начала боевых действий на Украине Россия подпала под жесткие санкции западных стран и «превратилась в младшего партнера в китайско-российском альянсе, где она некогда была доминирующим партнером», считает колумнист издания Firstpost.
В этом и состоит политический прагматизм лозунга Трампа «Америка прежде всего».