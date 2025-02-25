Firstpost: Россия продолжает получать геополитические подарки от США

Но и это еще не все. В 2028 году, в последний год пребывания Трампа на посту президента, в Лос-Анджелесе запланированы Олимпийские игры, и Россия может вернуться в Международный олимпийский комитет (МОК) и другие глобальные спортивные организации и принять участие в Олимпиаде под российским флагом.