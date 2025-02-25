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Firstpost: Россия продолжает получать геополитические подарки от США

В третью годовщину начала военной операции на Украине Москва получила очередной геополитический подарок от США, которых за месяц его президентства было немало. Союзники США пришли в замешательство от головокружительной скорости, с которой администрация Дональда Трампа пытается вывести Россию из дипломатической изоляции, пишет Firstpost.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в официальном заявлении стран G7, приуроченном к началу специальной военной операции на Украине, США отказались называть Россию агрессором. В результате страны-участницы не смогли согласовать совместное заявление, а США грозят не поддержать документ, если стороны не достигнут компромисса.

Кроме того, в понедельник США на Генассамблее ООН проголосовали против «европейско-украинского» проекта резолюции, который призывал осудить Россию за развязывание конфликта на Украине.

А в ночь на 25 февраля на Совете безопасности ООН был принят документ, который не содержит формулировок, осуждающих Москву в связи с боевыми действиями и поддерживающих украинский суверенитет и территориальную целостность.

За него проголосовали 10 членов, причем ни один из постоянных членов Совбеза ООН не применил право вето. Франция и Великобритания воздержались от голосования.

Более того, Москва может использовать российские активы на сумму 300 млрд долларов, незаконно замороженные США и Западной Европой после начала конфликта, для восстановления разрушенной инфраструктуры на Украине и на 20% территории, которую теперь контролирует Россия.

Еще одна плохая новость для Европы и Украины состоит в том, что США могут начать отменять санкции, введенные против России администрацией Джо Байдена.

Наиболее важными из них являются отмена запрета на доступ России к глобальной финансовой системе SWIFT и ослабление ограничений на продажу российской нефти и газа.

Но и это еще не все. В 2028 году, в последний год пребывания Трампа на посту президента, в Лос-Анджелесе запланированы Олимпийские игры, и Россия может вернуться в Международный олимпийский комитет (МОК) и другие глобальные спортивные организации и принять участие в Олимпиаде под российским флагом.

И наконец, Трамп выдвинул идею проведения американо-китайского саммита после двустороннего российско-американского саммита.

Для Трампа, стремящегося оставить свой след в истории, это сопоставимо с организацией конференции наподобие Ялтинской в феврале 1945 года.

Реабилитация России вызвала смешанные чувства в Пекине. С начала боевых действий на Украине Россия подпала под жесткие санкции западных стран и «превратилась в младшего партнера в китайско-российском альянсе, где она некогда была доминирующим партнером», считает колумнист издания Firstpost.

Ослабление России укрепляет переговорные позиции Китая, а перспектива восстановления Россией былой экономической и военной мощи не отвечает долгосрочным интересам Китая.

В этом и состоит политический прагматизм лозунга Трампа «Америка прежде всего».

дипломатия