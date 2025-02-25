Хакеры показали американским чиновникам, как Трамп целует ноги Маску

В публикации The New York Times говорится, что ролик был выведен на экраны американского министерства через 2 дня после того, как глава департамента эффективности правительства США потребовал от федеральных чиновников отчета о работе за прошедшую неделю. Илон Маск тогда подчеркнул, что в случае отказа чиновникам грозит увольнение. Однако руководство некоторых госведомств, в число которых также вошла служба нацбезопасности, разрешило своим сотрудникам не выполнять требования Маска.