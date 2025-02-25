Хакеры показали американским чиновникам, как Трамп целует ноги Маску

The New York Post пишет, что видеоролик посмотрели чиновники министерства жилищного строительства и городского развития. Видео сопровождалось подписью: «Да здравствует настоящий король». Его показали через несколько суток после того, как американский президент в социальной сети Truth Social пояснил свое решение, отменяющее плату за въезд в центр Нью-Йорка. В своем посте Трамп написал: «Да здравствует король».
Как хакерам удалось взломать телекоммуникационную систему в министерстве — неизвестно, но комментарии на эту тему разлетелись в соцсетях. Произошедшее оценили демократы из комитета по финансовым услугам палаты представителей США, написав в Х, что «не все герои носят плащи».
В публикации The New York Times говорится, что ролик был выведен на экраны американского министерства через 2 дня после того, как глава департамента эффективности правительства США потребовал от федеральных чиновников отчета о работе за прошедшую неделю. Илон Маск тогда подчеркнул, что в случае отказа чиновникам грозит увольнение. Однако руководство некоторых госведомств, в число которых также вошла служба нацбезопасности, разрешило своим сотрудникам не выполнять требования Маска.
Собеседники The New York Times из министерства жилищного строительства и городского развития рассказали, что в ведомстве так и не установили, как хакеры получили доступ к мониторам, поэтому устройства во время трансляции ролика просто отключили от сети.