Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуда пригласил США разместить войска в Польше после вывода из ФРГ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американский воинский контингент после выхода из Германии может дислоцироваться на территории Польши. Такое предложение он озвучил после того, как стало известно о планах Берлина отказаться от партнерства с Вашингтоном.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О приглашении американским военным разместиться в Польше политик заявил в эфире телеканала Polsat.

«Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы очень охотно примем партнерство с США. Как президент Польши, я могу сказать со всей ответственностью: я заинтересован в том, чтобы все сотрудничество, которое Германия имеет с США, перенести в Польшу», — приводит слова Дуды «Интерфакс».

Ранее Фридрих Мерц, лидер объединения ХДС/ХСС, победившего на выборах в бундестаг 23 февраля в ФРГ, высказал свою позицию по поводу пребывания американского гарнизона в стране. По мнению претендента на пост канцлера ФРГ, Германия должна рассмотреть возможность отказа от партнерства с США и вывести чужой воинский контингент из страны.

Как сообщают «Ведомости», Дуда в интервью на ТВ заявил, что считает Дональда Трампа «абсолютно надежным партнером, политиком высокого класса», который работает нестандартно, используя предпринимательский подход.

24 февраля президент Польши поддержал идею отправки миротворцев из стран ЕС на Украину после урегулирования конфликта. При этом он добавил, что считает нереалистичным предложение Владимира Зеленского о размещении 200 тысяч европейских военных.

Позицию США по поводу размещения миротворческого контингента на Украине высказал министр обороны Пит Хегсет. Он заявил, что силы миротворцев не будут представлять войска НАТО, так как не должны попадать под статью № 5 устава альянса о коллективной безопасности. Положение предполагает, что нападение на одного члена НАТО считается агрессией против всего объединения.

Трамп Дональд