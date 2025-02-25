Дуда пригласил США разместить войска в Польше после вывода из ФРГ

«Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы очень охотно примем партнерство с США. Как президент Польши, я могу сказать со всей ответственностью: я заинтересован в том, чтобы все сотрудничество, которое Германия имеет с США, перенести в Польшу», — приводит слова Дуды «Интерфакс».