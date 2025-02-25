Депутаты поддержали изменения в положение «Почетный гражданин города Перми»

Депутаты Пермской гордумы на февральском заседании рассмотрели и поддержали проект решения о внесении изменений в положение о почетном звании «Почетный гражданин города Перми». С его принятием городские власти получат возможность в будущем присвоить это звание ветеранам Великой Отечественной войны.
Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин подчеркнул, поддержка и внимание ветеранам войны является приоритетной задачей в год юбилея Великой Победы. Президент России Владимир Путин предложил присвоить участникам Великой Отечественной войны звания Почетных граждан тех населенных пунктов, где они проживают.
«Сегодня мы приняли для этого все необходимые правотворческие шаги, внесли изменения в существующие документы, чтобы в этом году наши земляки, участники войны, стали Почетными гражданами города Перми», — пояснил Дмитрий Малютин.
Соответствующий законопроект внес в Пермскую гордуму глава города Эдуард Соснин. Вместе с присвоением почетного звания ветераны войны будут получать пожизненные денежные выплаты.
В 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот год в России также объявлен Годом защитника Отечества.