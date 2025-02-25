Мэр Новосибирска поручил усилить контроль за очисткой крыш от снега и льда

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил усилить контроль за очисткой крыш зданий города от снега и льда. Об этом градоначальник заявил в своём телеграм-канале.
— Необходимо скоординировать усилия всех ответственных служб, включая управляющие компании, собственников и арендаторов зданий, для своевременной уборки крыш многоквартирных домов и нежилых объектов. От этого зависит безопасность людей, — информирует глава города в публикации.
Главы районов Новосибирска будут ежедневно докладывать Максиму Кудрявцеву о ходе работ.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске прогнозируют снежную и холодную половину марта. Синоптики предупреждают об обильных снегопадах и морозах.