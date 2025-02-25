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Мэр Новосибирска поручил усилить контроль за очисткой крыш от снега и льда

Тёплая погода провоцирует сход снега и наледи.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил усилить контроль за очисткой крыш зданий города от снега и льда. Об этом градоначальник заявил в своём телеграм-канале.

— Необходимо скоординировать усилия всех ответственных служб, включая управляющие компании, собственников и арендаторов зданий, для своевременной уборки крыш многоквартирных домов и нежилых объектов. От этого зависит безопасность людей, — информирует глава города в публикации.

Главы районов Новосибирска будут ежедневно докладывать Максиму Кудрявцеву о ходе работ.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске прогнозируют снежную и холодную половину марта. Синоптики предупреждают об обильных снегопадах и морозах.