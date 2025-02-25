В Абхазии усилят контроль на границе с Россией в преддверии выборов

До этого стало известно, что племянника Бганбы проверят на призывы к насилию в отношении русских. Его заявления якобы содержат высказывания, «обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации».