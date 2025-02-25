Отмена 50% скидки на штрафы за нарушение ПДД коснется не всех — сенатор

АЛМАТЫ, 25 фев — Sputnik. За 2024 год в Казахстане 162 000 водителей нарушили правила дорожного движения от 10 до 100 раз, а еще 500 допустили от 100 до 300 нарушений в течение года. Именно категория водителей, сознательно создающая угрозу здоровью и жизни людей, по мнению сенатора Марата Кожаева, и должна отвечать перед законом более строго.
Автомажоры должны почувствовать
Предложение, озвученное сенатором Маратом Кожаевым в депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана, в котором он предложил отменить 50% скидку за нарушение правил дорожного движения для злостных нарушителей, вызвало в социальных сетях очередную волну народного гнева.
Как говорит сам экс-заместитель министра внутренних дел, причина такой реакции проста: многие комментаторы попросту не разобрались в сути вопроса, посчитав, что отменить 50% скидку на штрафы предлагают для всех без исключения водителей. На самом деле вопрос в депутатском запросе ставился совершенно в иной плоскости.
«В моем депутатском запросе не идет об обычных гражданах, которые случайно могут нарушить ПДД. Речь о тех, кто намерено совершает правонарушения, причем грубые, которые подвергают опасности жизни и здоровье людей и которые фиксируются объективными средствами контроля, то есть камерами видеофиксации», — объясняет Марат Кожаев.
По словам сенатора, побывав с группой своих коллег в разных регионах страны и встречаясь с сотрудниками правоохранительных органов, он выяснил, что действующее законодательство недостаточно реагирует на систематические нарушения правил дорожного движения определенной частью автолюбителей.
«В прошлом году, оказывается, 162 000 водителей нарушили ПДД от 10 до 100 раз, а 500 допустили от 100 до 300 нарушений ПДД», — приводит официальную статистику Кожаев.
При этом он отмечает, что на данный момент, практически во всех регионах «…есть когорты людей — автомажоров».
Молодые люди на дорогих автомобилях с номерами повышенного спроса. К примеру, по Алматы таких десятки. Есть от 76 и до 140 правонарушений в течение года. Все они однотипные: шашкование по улицам города на повышенных скоростях, игнорирование автобусных полос и так далее. Они получают штраф, тут же его оплачивают с 50% скидкой, которая установлена законодательством. Отмечу, у всех оплаченные штрафы. По три-четыре миллиона. Вот, тот, который 143 правонарушения совершил, он почти четыре миллиона оплатил.
Такое положение дел, по мнению сенатора, говорит о том, что даже такие значительные штрафы для этой категории лиц не являются какой-то обременительной тратой, а всего лишь формальность, которые они готовы соблюсти за желание отличаться от законопослушных граждан.
«Тогда в отношении таких нарушителей должна быть более строгая система спроса. Поэтому я предложил: раз они совершают более 10 умышленных, грубых нарушений ПДД, зафиксированных камерами, лишать их, в первую очередь, 50% скидки. Пусть они тогда уже в полной мере оплачивают. Это, мне кажется, будет справедливо. Во-вторых, если человек не понимает того, что он делает, подвергает угрозе жизнь и здоровье других участников дорожного движения, значит, его надо отправлять на пересдачу и проверить, знает ли он ПДД, понимает ли суть того, что он управляет источником повышенной опасности», — объясняет Кожаев.
По его словам, похожая практика существует во многих странах: Канаде, Сингапуре, Германии и других. Там у водителей есть определенное количество баллов и, как только он исчерпал их за нарушения ПДД, его отправляют на пересдачу, чтобы он подтвердил, что понимает их суть.
Также сенатор отметил, что при законопроектных работах важно четко продумать, за какие нарушения автолюбителя нужно отправлять на пересдачу экзамена на знание ПДД, за какие лишать прав, а в каких случаях, если человек законопослушен, и поощрять определенными льготами.
«Со времени мироздания управление людским сообществом осуществляется, мне кажется, способом кнута и пряника. Есть некоторые страны, где за нарушения жестко наказывают, а за безупречное вождение длительное время поощряют различными формами преференций. Над этими вещами тоже, конечно, в ходе законопроектной работы можно подумать», — говорит Марат Кожаев.
О сверке в ЦОНах и угнанном транспорте
В беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан сенатор Марат Кожаев признал: проблема использования казахстанскими автолюбителями транспорта, угнанного в других странах, действительно существует и такие автомобили выявляются довольно часто. Однако, по его словам, во многом проблема заключается в том, что владельцы транспорта, пытаясь сэкономить при покупке машины, нередко идут на риски сознательно.
То, что функции осмотра автомобиля, как при первичной, так и при вторичной постановке на учет в Казахстане передали от МВД к авто ЦОНам еще в 2019 году, Кожаев считает правильным решением: все это делалось, в первую очередь, для удобства граждан.
Отдали все это в специализированные ЦОНы, так сказать, во благо людей, чтобы упростить саму процедуру постановки на учет. Сократилось время на ее проведение. Решение для людей было хорошее. При этом, надо понимать, что законы пишутся для порядочных людей. Но всегда находятся те, кто это начинает использовать для своей личной наживы. Многие стали пользоваться этим умышленно. Поэтому с 2022 года полицейские опять привлечены к осмотру транспорта при первичной регистрации, а при вторичной осмотр сейчас также не проводится.
Возвращаться к тотальному осмотру автомобилей при вторичной, третичной и последующих регистрациях сенатор считает не целесообразным.
«Сейчас, вы знаете, у нас постановку машины на учет можно сделать даже через банковское приложение. Это опять же сделано для удобства людей. Весь мир удивляется, почему мы так вперед ушли в этом направлении. Я думаю, все то хорошее, что сейчас делается, не должно перечеркиваться отдельными нечистыми на руку гражданами. Со временем рынок эту ситуацию отрегулирует», — говорит он.
По словам Кожаева, те, кто преднамеренно будет покупать криминальные машины, соблазнившись более низкой ценой, как это происходит обычно, будут постоянно находиться в зоне риска и не факт что в какой-то момент не останутся без своего транспорта.
«Завтра эта автомашина может быть изъята потому, что могут быть претензии собственников, которые, иногда, даже из других стран приезжают и находят свои машины. Тогда ее ставят на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств. То есть со временем люди, наверное, поймут, что рисковать такими вещами лучше не стоит», — говорит сенатор.
Техосмотр и цифровизация
Передачу функций проведения технического осмотра автотранспорта казахстанцев частным компаниям Марат Кожаев также считает верным решением. Это, по его мнению, действительно было одной из функций, не свойственных министерству внутренних дел.
«Я думаю, решение было правильное. Мы опять возвращаемся к тому, что хорошие решения принимаются для порядочных людей. Хотели, чтобы возникли дополнительные рабочие места, появились специальные станции, специалисты, определенные лицензии. Потом не каждый сотрудник полиции в автомобиле современном может разбираться так, как квалифицированный специалист по ремонту. Для этого все делалось», — объясняет сенатор.
При этом он признает наличие недобросовестных частников, которые вместо выполнения задач просто ставят штампы о проведении техосмотра.
«Когда я еще в МВД работал, мы эту проблему тоже поднимали и говорили, что много случаев, когда формально техосмотр проводят. Некоторые автомобили вообще не проходили. Мы выявляли такие случаи, когда автовладельцам по почте присылали технические осмотры. То есть нужно лицензирование этих организаций и жесткий контроль со стороны уполномоченного органа. Сейчас этим министерство промышленности и строительства, по-моему, занимается и должно привести в порядок. Сейчас вот век, когда все оцифровывается кругом», — объясняет Марат Кожаев.
Вот и все лицензированные СТО, которые занимаются проведением технического осмотра, по его словам, необходимо оцифровывать и интегрировать с системами, по которым каждый сотрудник полиции будет видеть, когда, где и как автомобиль прошел проверку. В случае же совершения дорожно-транспортных происшествий, к станции техосмотра должен автоматически возникать вопрос: «А как проверяли?». Если, конечно, авария произошла из-за технеисправности.
«У одного нашего соотечественника, который сейчас живет в Германии, есть лицензия на СТО свое там. Он проводит техосмотр автобусов. В Германии все, что перевозит людей, по-моему, от 8 человек и выше, должно обязательно каждые три месяца проходить технический осмотр. Представляете, сколько у него работы? И он дорожит своей лицензией, ведь в случае, если завтра это транспортное средство по его вине, в результате какой-то технической неисправности попадет в ДТП и пострадают люди, у него отберут эту лицензию, он попадет в черный список и останется без средств к существованию», — рассказывает Марат Кожаев.
Аналогичные механизмы применяются и в других развитых странах и, сенатор уверен, что Казахстану тоже нужно двигаться в этом направлении.
Полицейский в объективе
Отдельно Марат Кожаев высказался об инициативе о запрете гражданским лицам снимать на видео полицейских во время службы. Она стала обсуждаться в социальных сетях после того, как такой запрет на законодательном уровне был принят в Кыргызстане. По словам сенатора, повторять за соседями и инициировать аналогичный закон у нас не стоит.
Мне не безразлично отношение к нашим сотрудникам полиции. У меня, наоборот, всегда сердце болит за ту систему, в которой я столько лет работал. Может, с переходом на новую работу я каналы поменял, подписки, но мне кажется, что провокаций в отношении сотрудников с последующим размещением их в соцсетях, в интернете, стало меньше. В прошлые годы их было очень много.
По его словам, он даже до сих пор помнит фамилии тех, кто наиболее активно занимался провокациями в отношении полицейских.
«Просто это новый вызов. С развитием коммуникационных устройств у каждого казахстанца в руке коммуникатор и некоторые этим злоупотребляют. Первое время, я помню, наши сотрудники убегали. И такие видео были. Потом мы начали проводить специальные занятия, объясняли, как правильно себя вести в той или иной ситуации», — рассказывает сенатор.
По его мнению, большинство сотрудников — толковые ребята, однако попросту не знают, как реагировать, как работать на камеру, а потому часто теряются в таких ситуациях.
"Я вам скажу, на дороге не стоят высококвалифицированные юристы. Этого и не требуется. Эти ребята многие с обычным среднеспециальным, даже не юридическим образованием.
Они до каждой буквы закон и не должны знать. У них есть свои функциональные обязанности, свой фронт работы и зона ответственности. Сталкиваясь с провокацией, когда им какие-то несвойственные для них требования начинают выдвигать, иногда люди теряются. А когда они теряются, они начинают неадекватно реагировать", — объясняет Марат Кожаев.
Специальное обучение, как полицейскому вести себя в таких нестандартных ситуациях, которое в последние годы проводится в системе МВД, по словам сенатора, уже дает свои результаты. Мало того, он считает, что в открытом обществе снимать сотрудника при исполнении — вполне нормальная практика. Главное, при этом, не мешать ему работать.
«Вопрос размещения контента… Выложит его в какой-то оскорбительной, уничижающей форме — у нас есть другие способы защиты от этого. В нашем законодательстве есть ответственность за вмешательство в действия сотрудников органов внутренних дел. Есть ответственность за неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Есть уголовная ответственность за угрозу жизни или нанесение телесных повреждений. То есть сотрудник может свою честь и достоинство защитить», — объясняет Кожаев.
Также, по его мнению, идти в этом вопросе по пути соседнего Кыргызстана не стоит еще и потому, что отсутствие на запрет видеосъемки полицейского во время несения службы поддерживает его в тонусе.
«Ведь было сколько видео и с недостатками, так сказать: сотрудники спят, неопрятны, сами что-то нарушают, плюются. То есть в этом деле есть и хорошие моменты. Есть материал для работы над ошибками. Мы их на этих примерах учили, и я смотрю, в последнее время намного меньше таких сюжетов. Я думаю, что система постепенно адаптируется к этому. Наши сотрудники привыкают, скоро научатся, станут более профессиональными. Это нормально», — считает сенатор.
Мопеды заставят «переобуваться» на зиму
Не обошел Марат Кожаев стороной и все еще актуальный вопрос — использование в качестве транспорта, в особенности в крупных городах, мопедов. Как известно, с 5 апреля 2025 года в Казахстане мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, а значит должны ставиться на учет, получать госномера.
По словам сенатора, работа по упорядочению их использования будет проводиться и дальше, и не только правоохранительными органами, но и законотворцами.
«Да, мы превентивно приняли меры, потому что количество этих средств мобильного передвижения будет только расти. Мы вовремя среагировали, приняли правильный закон, приравняли их к транспортным средствам. Почему? Чтобы все-таки какой-то контроль был, чтобы к какому-то порядку призвать. Не ради того, чтобы их наказывать. А для того, чтобы все это не заканчивалось летальным исходом или другими тяжкими последствиями», — отмечает он.
Сейчас в МВД для владельцев мопедов готовят новые поправки, которые должны будут упорядочить правила их использования в зимний период. Прошедшая зима показала, что с наступлением холодов и выпадением снега меньше их на городских улицах не становится.
«Все-таки человек же разумное существо, наверное. Когда принимали закон, никто не думал, что у нас зимой будут на мопедах ездить. Но факт есть факт. В Беларуси, например, в условиях снега и гололеда на мопедах законодательно запрещено ездить. В Литве запрещено ездить без зимних шин. Наше МВД тоже готовит поправки, что зимние шины все же нужны», — говорит Марат Кожаев.
По его словам, специальные зимние шины для мопедов выпускают уже давно и в большом ассортименте: на рынке есть даже шипованные.
Также сенатор выразил надежду на то, что, как только вопрос с использованием мопедов в качестве транспорта будет окончательно законодательно урегулирован, а их владельцы будут нести ответственность, как любой другой участник дорожного движения, все горожане, как автовладельцы, так и пешеходы, научатся с ними сосуществовать.