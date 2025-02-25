Отмена 50% скидки на штрафы за нарушение ПДД коснется не всех — сенатор

«У одного нашего соотечественника, который сейчас живет в Германии, есть лицензия на СТО свое там. Он проводит техосмотр автобусов. В Германии все, что перевозит людей, по-моему, от 8 человек и выше, должно обязательно каждые три месяца проходить технический осмотр. Представляете, сколько у него работы? И он дорожит своей лицензией, ведь в случае, если завтра это транспортное средство по его вине, в результате какой-то технической неисправности попадет в ДТП и пострадают люди, у него отберут эту лицензию, он попадет в черный список и останется без средств к существованию», — рассказывает Марат Кожаев.